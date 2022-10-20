  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мы этого не заказывали: Зеленский отрицает причастность Украины к взрыву на Крымском мосту
В тренде

Мы этого не заказывали: Зеленский отрицает причастность Украины к взрыву на Крымском мосту

Общие новости
(1 голосов)

Что случилось на мосту - точно неизвестно

Мы этого не заказывали: Зеленский отрицает причастность Украины к взрыву на Крымском мосту

Новина українською

Украинская сторона не причастна к взрыву на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский для канадского телеканала CTV News.

"Мы этого (взрыва на Крымском мосту, - ред.) точно не заказывали, насколько мне известно", - отметил он.

Он также намекнул, что в России есть серьезный конфликт между военными и спецслужбами, и какая-то из этих сторон могла стоять за взрывами.

Читайте такжеЗеленский: Указ Путина относительно "военного положения" - это истерика у "товарищей чекистов"

"Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких веток, которые постоянно решают, кто из них главный", - добавил Зеленский.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел мощный взрыв, в результате чего были повреждены его автомобильная и железнодорожные части. На некоторое время мост перекрывали, на данный момент российская сторона занимается его восстановлением.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде