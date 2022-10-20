Мы этого не заказывали: Зеленский отрицает причастность Украины к взрыву на Крымском мосту

Украинская сторона не причастна к взрыву на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский для канадского телеканала CTV News.

"Мы этого (взрыва на Крымском мосту, - ред.) точно не заказывали, насколько мне известно", - отметил он.

Он также намекнул, что в России есть серьезный конфликт между военными и спецслужбами, и какая-то из этих сторон могла стоять за взрывами.

"Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких веток, которые постоянно решают, кто из них главный", - добавил Зеленский.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел мощный взрыв, в результате чего были повреждены его автомобильная и железнодорожные части. На некоторое время мост перекрывали, на данный момент российская сторона занимается его восстановлением.