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Великобритания готовит зимний пакет помощи Украине - там будут 25 тысяч комплектов формы

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Правь, Британия

Великобритания готовит зимний пакет помощи Украине - там будут 25 тысяч комплектов формы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин в четверг анонсировал подготовку пакета военной помощи для украинских военных на зимний период.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Поддержка Украины остается главным приоритетом Министерства обороны. Мы помогаем Украине пополнять запасы для продолжения борьбы. Поскольку приближается зима, мы разрабатываем пакет для поддержки Украины в это время года, в который войдут 25 тысяч комплектов зимней формы. Так они (украинцы) будут более эффективными на поле боя, чем плохо подготовленные, плохо готовые и плохо вооруженные российские коллеги", - сказал Уоллес.

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В докладе глава Минобороны Британии добавил, что Лондон продолжит предоставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны "в свете продолжающихся и неизбирательных атак на гражданскую инфраструктуру".

"Мы гордимся, что являемся вторым крупнейшим донором военной помощи Украине. На прошлой неделе я объявил, что Британия передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО для защиты от российских ударов. Мы продолжаем поставлять оборудование высокого уровня для радиоэлектронной борьбы, которое предоставляет дополнительный уровень защиты против дальнобойных дронов и ракет", - сказал он.

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В статье: война с россией
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