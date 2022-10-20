Зеленский: Россия обстрелами хочет спровоцировать новую волну миграции украинцев в ЕС
Террористы продолжают свое грязное дело
president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский считает, что обстрелы Россией украинской энергетической инфраструктуры имеют целью усилить энергетический шантаж Европы, а также спровоцировать новую волну миграции украинцев в ЕС.
Об этом Зеленский заявил в обращении к лидерам Евросоюза на саммите в четверг.
Глава государства напомнил, что Украина до недавнего времени экспортировала электроэнергию в ЕС, что "было очень существенным вкладом в энергетическую и ценовую стабильность Европы".
"Однако такая наша помощь стала очевидной мишенью для российских террористов. Не сумев использовать энергоресурсы как оружие, нынешнее руководство России отдало приказ превратить саму энергосистему в поле боя. Последствия этого очень опасны, опять-таки для всех нас в Европе", - добавил он.
По словам Зеленского, обстрелы направлены на то, "чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой и чтобы как можно больше украинцев уехало в ваши страны".
"Государство-террорист уже ухудшило социальные условия в ваших странах, но хочет ухудшить еще, провоцируя волну переселения", - считает Зеленский.
По его мнению, Евросоюз должен реагировать на это путем усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины, а также введением более жестких санкций против России и Ирана, который помогает российским войскам своими беспилотниками.
"Хорошо, что уже есть первый шаг: одобрены новые индивидуальные санкции против иранских деятелей и компаний. Но несколько лиц и компаний - это еще не ответственность. Нужны более системные шаги", - считает президент.
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