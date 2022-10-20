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Россия завозит военных и боеприпасы в Беларусь с Дальнего Востока

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Движения в Беларуси продолжаются

Россия завозит военных и боеприпасы в Беларусь с Дальнего Востока

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В Беларусь вместе с российскими военными завозят и боеприпасы с Дальнего Востока России.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По информации источника мониторинговой группы, с 26 сентября с железнодорожной станции в Приморском крае РФ была отправлена ​​группа вагонов с отметкой "взрывные материалы". Эшелон прибыл на станцию ​​в Нижегородскую область.

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Оттуда вагоны с боеприпасами "прицепляются" к воинским эшелонам назначением в Беларусь.

"В частности, 17 октября на железнодорожную станцию ​​Полонка (Барановичский район, Брестская область) со станции Ильино прибыл воинский эшелон с военнослужащими армии РФ, к которому было прицеплено 2 вагона с боеприпасами", - сообщает мониторинговая группа.

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В статье: война с россией
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