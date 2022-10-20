Британия ввела санкции против Ирана
Новые санкции против Ирана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Великобритания ввела новые санкции против Ирана за поставку в Россию дронов-камикадзе, которые используются для атак на Украину.
Об этом сообщает британское правительство.
В заявлении говорится, что Россия использует дроны для нападения как на гражданские цели, так и на объекты критической инфраструктуры с намерением отключить украинское население от электричества, отопления и воды. А Иран в свою очередь наживается на разжигании войны и нарушает резолюцию Совбеза ООН, которая контролирует передачу этого оружия.
"Эти трусливые удары беспилотников - акт отчаяния. Позволяя такие удары, эти люди и компания-производитель причинили народу Украины невыразимые страдания. Мы позаботимся о том, чтобы они понесли ответственность за свои действия", - заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
В списке британских санкций находятся:
- генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери - глава председатель Генерального штаба вооруженных сил Ирана, который курировал поставки дронов-камикадзе России;
- бригадный генерал Сейед Ходжатолла Курейши - ключевой переговорщик в сделке о поставках БПЛА;
- бригадный генерал Саид Агаджани - глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР), представители которого находятся на оккупированных территориях Украины;
- Shahed Aviation Industries - производитель беспилотников Shahed, которые применяются Россией.
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