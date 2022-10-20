Британия ввела санкции против Ирана

Великобритания ввела новые санкции против Ирана за поставку в Россию дронов-камикадзе, которые используются для атак на Украину.

Об этом сообщает британское правительство.

В заявлении говорится, что Россия использует дроны для нападения как на гражданские цели, так и на объекты критической инфраструктуры с намерением отключить украинское население от электричества, отопления и воды. А Иран в свою очередь наживается на разжигании войны и нарушает резолюцию Совбеза ООН, которая контролирует передачу этого оружия.

"Эти трусливые удары беспилотников - акт отчаяния. Позволяя такие удары, эти люди и компания-производитель причинили народу Украины невыразимые страдания. Мы позаботимся о том, чтобы они понесли ответственность за свои действия", - заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

В списке британских санкций находятся: