США намерены принять крупнейший пакет помощи Украине
Должно хватить на весь год
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Конгрессмены США намерены выделить Украине крупный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд долларов, которого бы хватило на весь следующий год.
Об этом сообщает NBC News.
На фоне опасений, что новый Конгресс может более скептически относиться к помощи Украине, законодатели от обеих партий рассчитывают принять крупнейший пакет помощи до января следующего года.
"Этой суммы будет достаточно, чтобы Украина пережила следующий год", - сказал сенатор-республиканец, осведомленный в этом вопросе.
Новый пакет помощи, который, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах, может составить примерно 50 миллиардов долларов, сообщили помощники конгрессмена и источник, близкий к правительству Украины. Администрация Байдена еще не делала официального запроса на новое финансирование. Конгресс выделил Украине в общей сложности 65 миллиардов долларов с начала российского вторжения.
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