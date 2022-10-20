  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. США намерены принять крупнейший пакет помощи Украине
В тренде

США намерены принять крупнейший пакет помощи Украине

Общие новости
(1 голосов)

Должно хватить на весь год

США намерены принять крупнейший пакет помощи Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Конгрессмены США намерены выделить Украине крупный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд долларов, которого бы хватило на весь следующий год.

Об этом сообщает NBC News.

На фоне опасений, что новый Конгресс может более скептически относиться к помощи Украине, законодатели от обеих партий рассчитывают принять крупнейший пакет помощи до января следующего года.

"Этой суммы будет достаточно, чтобы Украина пережила следующий год", - сказал сенатор-республиканец, осведомленный в этом вопросе.

Читайте такжеГреция начала поставки Украине БМП-1

Новый пакет помощи, который, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах, может составить примерно 50 миллиардов долларов, сообщили помощники конгрессмена и источник, близкий к правительству Украины. Администрация Байдена еще не делала официального запроса на новое финансирование. Конгресс выделил Украине в общей сложности 65 миллиардов долларов с начала российского вторжения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде