США намерены принять крупнейший пакет помощи Украине

Конгрессмены США намерены выделить Украине крупный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд долларов, которого бы хватило на весь следующий год.

Об этом сообщает NBC News.

На фоне опасений, что новый Конгресс может более скептически относиться к помощи Украине, законодатели от обеих партий рассчитывают принять крупнейший пакет помощи до января следующего года.

"Этой суммы будет достаточно, чтобы Украина пережила следующий год", - сказал сенатор-республиканец, осведомленный в этом вопросе.

Читайте также Греция начала поставки Украине БМП-1

Новый пакет помощи, который, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах, может составить примерно 50 миллиардов долларов, сообщили помощники конгрессмена и источник, близкий к правительству Украины. Администрация Байдена еще не делала официального запроса на новое финансирование. Конгресс выделил Украине в общей сложности 65 миллиардов долларов с начала российского вторжения.