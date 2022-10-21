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Победа Барсы, отстранение Роналду, перенос матча Шахтера. Главные новости за 20 октября

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А также увольнение Джеррарда и решение УПЛ по Киеву

Победа Барсы, отстранение Роналду, перенос матча Шахтера. Главные новости за 20 октября

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 20 октября

Матч Минай – Шахтер перенесен

Матч девятого тура УПЛ "Минай" – "Шахтер" должен был состояться в субботу, 22-го октября в пригороде Ужгорода. Однако в намеченные сроки игра сыграна не будет. "Шахтер" обратился к "Минаю" с просьбой перенести матч, и "Минай" согласился. Причиной переноса стал плотный график. 25-го октября, во вторник, "Шахтеру" предстоит сыграть матч пятого тура ЛЧ против "Селтика" на выезде. “Мы пошли навстречу “Шахтеру”, потому что дончане очень многое делают для украинского футбола”, – сказал главный тренер "Миная" Владимир Шаран.

Барселона разгромила Вильярреал

“Барселона” смогла прервать свою серию неудач, разгромив в десятом туре Ла Лиги “Вильярреал”. Команда Хави забила три безответных гола “желтой субмарине”, дубль сделал Роберт Левандовский. У поляка уже 16 голов в 14 матчах за “Барсу”. Еще один гол в ворота “Вильярреала” забил Ансу Фати. “Барселона” занимает второе место в чемпионате, отставая от “Реала” на три очка.

Манчестер Юнайтед отстранил Криштиану Роналду от игр и тренировок

Криштиану Роналду понес дисциплинарное наказание от главного тренера “Манчестер Юнайтед” Эрика тен Хага. Португалец покинул стадион “Олд Траффорд” за несколько минут до финального свистка матча с “Тоттенхэма”, и позже стало известно, что 37-летний форвард отказался выходить на замену в конце игры. Как информирует официальный сайт МЮ, Роналду не будет в участвовать в матче против “Челси”, который состоится в ближайшую субботу. Также до этой игры португалец будет тренироваться отдельно от первой команды. В ответ на свое отстранении Роналду выпустил пространное заявление, не сказав ничего конкретно.

В Киев вернутся матчи УПЛ

УПЛ получила разрешение на проведение матчей в Киеве. Ранее действовал запрет на проведение игр в столице. Об этом сообщает Tribuna. Таким образом, ближайшие запланированные в столице матчи, включая игры "Динамо", должны пройти без изменений. В девятом туре УПЛ "Динамо" примет "Ворсклу" 23 октября.

Арсенал переиграл ПСВ в перенесенном матче Лиги Европы

“Арсенал” выиграл восьмой подряд матч во всех турнирах. В четверг вечером “канониры” проводили перенесенный поединок Лиги Европы против нидерландского “ПСВ” и победили со счетом 1:0 благодаря голу Гранита Джаки во втором тайме. После четырех туров ЛЕ у “Арсенала” максимальные показатели – 12 очков. Александр Зинченко продолжается оставаться вне игры из-за травмы.

Астон Вилла уволила Стивена Джеррарда

После разгромного поражения от “Фулхэма” (0:3) в 12-м туре Премьер-лиги “Астон Вилла” объявила об увольнении главного тренера Стивена Джеррарда. После 11 сыгранных матчей “Астон Вилла” занимает в турнирной таблице АПЛ 17-е место. В нынешнем сезоне “Вилла” победила всего дважды, и набрала девять очков. В Бирмингеме 42-летний тренер проработал чуть меньше 12 месяцев, возглавив команду в ноябре прошлого года.

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