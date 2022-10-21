Победа Барсы, отстранение Роналду, перенос матча Шахтера. Главные новости за 20 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 20 октября

Матч девятого тура УПЛ "Минай" – "Шахтер" должен был состояться в субботу, 22-го октября в пригороде Ужгорода. Однако в намеченные сроки игра сыграна не будет. "Шахтер" обратился к "Минаю" с просьбой перенести матч, и "Минай" согласился. Причиной переноса стал плотный график. 25-го октября, во вторник, "Шахтеру" предстоит сыграть матч пятого тура ЛЧ против "Селтика" на выезде. “Мы пошли навстречу “Шахтеру”, потому что дончане очень многое делают для украинского футбола”, – сказал главный тренер "Миная" Владимир Шаран.

“Барселона” смогла прервать свою серию неудач, разгромив в десятом туре Ла Лиги “Вильярреал”. Команда Хави забила три безответных гола “желтой субмарине”, дубль сделал Роберт Левандовский. У поляка уже 16 голов в 14 матчах за “Барсу”. Еще один гол в ворота “Вильярреала” забил Ансу Фати. “Барселона” занимает второе место в чемпионате, отставая от “Реала” на три очка.

Криштиану Роналду понес дисциплинарное наказание от главного тренера “Манчестер Юнайтед” Эрика тен Хага. Португалец покинул стадион “Олд Траффорд” за несколько минут до финального свистка матча с “Тоттенхэма”, и позже стало известно, что 37-летний форвард отказался выходить на замену в конце игры. Как информирует официальный сайт МЮ, Роналду не будет в участвовать в матче против “Челси”, который состоится в ближайшую субботу. Также до этой игры португалец будет тренироваться отдельно от первой команды. В ответ на свое отстранении Роналду выпустил пространное заявление , не сказав ничего конкретно.

УПЛ получила разрешение на проведение матчей в Киеве. Ранее действовал запрет на проведение игр в столице. Об этом сообщает Tribuna. Таким образом, ближайшие запланированные в столице матчи, включая игры "Динамо", должны пройти без изменений. В девятом туре УПЛ "Динамо" примет "Ворсклу" 23 октября.

“Арсенал” выиграл восьмой подряд матч во всех турнирах. В четверг вечером “канониры” проводили перенесенный поединок Лиги Европы против нидерландского “ПСВ” и победили со счетом 1:0 благодаря голу Гранита Джаки во втором тайме. После четырех туров ЛЕ у “Арсенала” максимальные показатели – 12 очков. Александр Зинченко продолжается оставаться вне игры из-за травмы.

После разгромного поражения от “Фулхэма” (0:3) в 12-м туре Премьер-лиги “Астон Вилла” объявила об увольнении главного тренера Стивена Джеррарда. После 11 сыгранных матчей “Астон Вилла” занимает в турнирной таблице АПЛ 17-е место. В нынешнем сезоне “Вилла” победила всего дважды, и набрала девять очков. В Бирмингеме 42-летний тренер проработал чуть меньше 12 месяцев, возглавив команду в ноябре прошлого года.