Плюс "хлопки" на Антоновском мосту. ВСУ за сутки уничтожили еще два склада боеприпасов и до 30 россиян
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Угруповання Об'єднаних сил_1
В течение четверга, 20 октября, украинская авиация нанесла 7 ударов по позициям войск россии на юге. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 110 огневых задач. Под удар попали позиции скопления живой силы неприятеля, позиции ПВО, места скопления техники и склады боеприпасов.
За сутки войска рф потеряли: 28 орков, 2 самоходные артиллерийские системы типа "Мста-С", миномет, боевую машину пехоты, танк. Кроме того, были повреждены две боевые машины пехоты врага и другая автомобильная техника. В свою очередь в районе Борозенского уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Также подорвано 2 склада с боеприпасами орков.
В ночь с 20 на 21 октября российские пропагандисты сообщили о 12 выстрелах по Антоновскому мосту: 11 ракет по их версии были сбиты, однако почему-то в итоге – 6 прилетов. Орки заявили, что "прилетело по гражданским на переправе в 23:00" – в то время, когда в Херсоне комендантский час начинается с 22:00, а переправа работает с 07:00 до 20:00.
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