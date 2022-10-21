  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Стали ближе к победе на сотню оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 20 октября
В тренде

Стали ближе к победе на сотню оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 20 октября

Общие новости
(2 голосов)

Относительно спокойный день на фронте?

Стали ближе к победе на сотню оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 20 октября

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 66750 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2573 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 1648 (+2) ед,
  • РСЗО – 372 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 189 (+0) ед,
  • самолетов – 269 (+0) ед,
  • вертолетов – 243 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),
  • крылатые ракеты – 329 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4006 (+1) ед,
  • специальная техника – 147 (+0).

Данные уточняются.

Читайте такжеПлюс "хлопки" на Антоновском мосту. ВСУ за сутки уничтожили еще два склада боеприпасов и до 30 россиян

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде