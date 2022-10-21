Стали ближе к победе на сотню оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 20 октября
Относительно спокойный день на фронте?
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 66750 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2573 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 1648 (+2) ед,
- РСЗО – 372 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 189 (+0) ед,
- самолетов – 269 (+0) ед,
- вертолетов – 243 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),
- крылатые ракеты – 329 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4006 (+1) ед,
- специальная техника – 147 (+0).
Данные уточняются.
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