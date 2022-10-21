Бывший скаут Шахтера: Украинский народ заслуживает на мир

Бывший глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту высказался по поводу войны в Украине.

"У меня остались отличные связи с людьми из "Шахтера". Мы даже договорились об аренде Лукаса Тейлора. Я до сих пор общаюсь со всеми, даже со своей горничной. Некоторые из моих вещей, за которыми она ухаживала, сначала вывезли в Хорватию, а затем в Португалию.

Мое сердце разрывается, когда я вижу кадры из центра Киева. Там я провел много времени в "Шахтере". Не понимаю, как это все можно решить, но это необходимо решить, потому что украинский народ заслуживает на мир, на то, чтобы продолжать свой путь.