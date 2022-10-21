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Бывший скаут Шахтера: Украинский народ заслуживает на мир

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Жозе Боту сопереживает нашему народу

Бывший скаут Шахтера: Украинский народ заслуживает на мир

shakhtar.com

Новина українською

Бывший глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту высказался по поводу войны в Украине.

"У меня остались отличные связи с людьми из "Шахтера". Мы даже договорились об аренде Лукаса Тейлора. Я до сих пор общаюсь со всеми, даже со своей горничной. Некоторые из моих вещей, за которыми она ухаживала, сначала вывезли в Хорватию, а затем в Португалию.

Мое сердце разрывается, когда я вижу кадры из центра Киева. Там я провел много времени в "Шахтере". Не понимаю, как это все можно решить, но это необходимо решить, потому что украинский народ заслуживает на мир, на то, чтобы продолжать свой путь.

Что касается футбольных моментов, то это нормально, что легионеры не захотели остаться в команде. Но я понимаю разочарование тех, кто строил что-нибудь важное, а теперь вынужден отказаться от своих планов. Даже то, что горняки делают сейчас в Лиге чемпионов с украинцами в составе, показывает качество работы клуба. Это дает повод для гордости. Знаю, что когда все вернется назад, "Шахтер" снова станет той командой, какой был раньше", — прокомментировал Боту.

Напомним, Боту покинул донецкий клуб в декабре прошлого года. Сейчас он работает спортивным директором в греческом "ПАОК".

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В статье: Шахтер (Донецк) Жозе Боту война с россией
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Источник:
Maisfutebol

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