Есть разрушения и раненые. Утром 21 октября россияне нанесли удары по Харькову и Запорожью

Воздушная тревога около 8 утра 21 октября была зафиксирована почти по всей Украине. Враг совершил ракетный обстрел г. Харькова. Зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. На месте работают все экстренные службы. Предварительно, 6 человек получили ранения. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Через 15 минут после отбоя сирена снова включилась, но в меньшем количестве областей: в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской. Нелюди совершили атаку по Запорожью. Предварительно от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города. Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Отметим, что враг за ночь и утро ни разу не атаковал Днепр и область – это произошло впервые за 3,5 месяца.