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В Генштабе рассказали, сколько "мобиков" россия перебросила на Херсонщину

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Потери орков растут

В Генштабе рассказали, сколько "мобиков" россия перебросила на Херсонщину

Новина українською

В рядах захватнических войск россии, вторгшихся в Украину восемь месяцев назад, продолжают расти потери. Для их компенсации страна-агрессор перебрасывает на фронт только что мобилизованных солдат.

По имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 240-х суток войны, 20 октября.

Вместе с тем, оккупационные власти издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых "банковских учреждений", подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне останавливают работу.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

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