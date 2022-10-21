В Генштабе рассказали, сколько "мобиков" россия перебросила на Херсонщину

В рядах захватнических войск россии, вторгшихся в Украину восемь месяцев назад, продолжают расти потери. Для их компенсации страна-агрессор перебрасывает на фронт только что мобилизованных солдат.

По имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 240-х суток войны, 20 октября.

Вместе с тем, оккупационные власти издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых "банковских учреждений", подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне останавливают работу.