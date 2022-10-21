Разведка Британии прокомментировала создание ударной группировки в беларуси
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Getty Images / Global Images Ukraine
Разведка Великой Британии считает маловероятным новое вторжение в Украину с территории беларуси. В своей сводке ведомство напоминает, что диктатор лукашенко 14 октября заявил о развертывании региональной группировки войск, в состав которой войдут 70 тысяч белорусских военнослужащих и до 15 тысяч россиян.
15 октября белорусские власти опубликовали видео, якобы демонстрирующее прибытие российских войск в беларусь. Однако на сегодняшний день маловероятно, что россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в беларусь, отметили в разведке.
"россия вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности: ее силы сосредоточены в Украине. белорусские вооруженные силы, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций".
Эти заявления, вероятно, являются попыткой продемонстрировать российско-белорусское единство и убедить Украину оттянуть силы для охраны северной границы.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 October 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 21, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/X8IXxY7DrA
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/vGVhbKLVkB
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