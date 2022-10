Разведка Британии прокомментировала создание ударной группировки в беларуси

Разведка Великой Британии считает маловероятным новое вторжение в Украину с территории беларуси. В своей сводке ведомство напоминает, что диктатор лукашенко 14 октября заявил о развертывании региональной группировки войск, в состав которой войдут 70 тысяч белорусских военнослужащих и до 15 тысяч россиян.

15 октября белорусские власти опубликовали видео, якобы демонстрирующее прибытие российских войск в беларусь. Однако на сегодняшний день маловероятно, что россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в беларусь, отметили в разведке.

Эти заявления, вероятно, являются попыткой продемонстрировать российско-белорусское единство и убедить Украину оттянуть силы для охраны северной границы.

