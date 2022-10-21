  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Разведка Британии прокомментировала создание ударной группировки в беларуси
В тренде

Разведка Британии прокомментировала создание ударной группировки в беларуси

Общие новости
(1 голосов)

Важная тема

Разведка Британии прокомментировала создание ударной группировки в беларуси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Разведка Великой Британии считает маловероятным новое вторжение в Украину с территории беларуси. В своей сводке ведомство напоминает, что диктатор лукашенко 14 октября заявил о развертывании региональной группировки войск, в состав которой войдут 70 тысяч белорусских военнослужащих и до 15 тысяч россиян.

Читайте такжерф могут вывести войска из Херсонской области и нанести удар по Каховской ГЭС – ISW, британская разведка

15 октября белорусские власти опубликовали видео, якобы демонстрирующее прибытие российских войск в беларусь. Однако на сегодняшний день маловероятно, что россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в беларусь, отметили в разведке.

"россия вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности: ее силы сосредоточены в Украине. белорусские вооруженные силы, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций".

Эти заявления, вероятно, являются попыткой продемонстрировать российско-белорусское единство и убедить Украину оттянуть силы для охраны северной границы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде