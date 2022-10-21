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МИД Ирана призвал своих сограждан покинуть Украину

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Пособники рф

МИД Ирана призвал своих сограждан покинуть Украину

mfa

Новина українською

"В связи с обострением военных конфликтов в Украине всем гражданам Ирана рекомендуется воздержать от поездки в эту страну". Это цитата из свежего заявления МИД Ирана.

"В целях спасения и обеспечения своей безопасности находящиеся в Украине иранцы должны покинуть эту страну".

Напомним, что на ликвидацию иранских дронов Воздушные силы Украины тратят "очень много сил и средств". По словам Игната, сейчас украинские воздушные силы эффективно сбивают шахиды. Этот показатель в последние дни достигает 85 процентов. В Воздушных силах ВСУ предполагают, что рф все чаще применяет в войне против Украины именно эти БПЛА, потому что хранит высокоточные ракеты. Сам Иран отрицает поставки дронов-камиказде для россии.

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В статье: война с россией
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