МИД Ирана призвал своих сограждан покинуть Украину
Пособники рф
mfa
"В связи с обострением военных конфликтов в Украине всем гражданам Ирана рекомендуется воздержать от поездки в эту страну". Это цитата из свежего заявления МИД Ирана.
"В целях спасения и обеспечения своей безопасности находящиеся в Украине иранцы должны покинуть эту страну".
Напомним, что на ликвидацию иранских дронов Воздушные силы Украины тратят "очень много сил и средств". По словам Игната, сейчас украинские воздушные силы эффективно сбивают шахиды. Этот показатель в последние дни достигает 85 процентов. В Воздушных силах ВСУ предполагают, что рф все чаще применяет в войне против Украины именно эти БПЛА, потому что хранит высокоточные ракеты. Сам Иран отрицает поставки дронов-камиказде для россии.
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