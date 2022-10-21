На россии заявили о ликвидации кремлевского пропагандиста украинской армией

В результате удара из РСЗО HIMARS по переправе в Херсоне в ночь с 20 на 21 октября был ликвидирован российский пропагандист олег клоков. Информация об этом появилась на российских телеграм-каналах.

Ранее он работал в московском правительстве и на каналах "москва 24", "Первом канале" и "Russia Today".

В октябре он приехал в Херсон, чтобы помогать оккупантам запустить вещание пропагандистского канала "Таврия".

Информация о новом ракетном обстреле Херсона появилась на фоне сообщений об вывозе из города местных коллаборантов и подготовке отступления российских войск.