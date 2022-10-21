ОК Юг – об ударе по Антоновскому мосту: Гражданских там не было
ВСУ не работает методами орков
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В Оперативном командовании "Юг" прокомментировали информацию об ударе по Антоновскому мосту. Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что ВСУ держат огневой контроль над мостом, однако не ведут огонь по критической инфраструктуре на поражение.
"То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час и очень строгие меры предпринимаются к тем, кто его может нарушить. Гражданских там не было".
По ее словам, пострадавшими в результате удара по мосту могли быть сами переодевшиеся в гражданскую одежду оккупанты.
"Они пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, что происходит обстрел мирного населения. Но это не так".
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