Данилов: Русский язык должен исчезнуть с нашей территории как элемент враждебной пропаганды
Интересно, что с русского на английский перейдёт и телеканал FreeДом
Фото: Getty Images
Секретарь СНБО отметил, что русский язык в Украине опасен. Английский и украинский обязательны.
Как отмечает Цензор.НЕТ, это подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности по обороне (СНБО) Алексей Данилов в эфире политического токшоу.
"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения… Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно. Якобы мы должны с ними объясниться, мы должны что-то понять. Смотрите, нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке", - подчеркнул Данилов.
Также секретарь СНБО рассказал, что на совещании у президента Зеленского было принято решение перехода государственного телеканала FreeДом с русского языка на английский.
"Решение было принято, что начинать нужно с языка международного общения – английского. И остальные языки (французский, немецкий, арабские языки, – ред.) будут прилагаться. Этот вопрос сегодня в кабинете у президента проговаривался на совещании", – рассказал Данилов.
Отметим, что Алексей Данилов еще в 2020 году высказал позицию, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский язык. Второй язык, который должен изучаться с детского сада, должен быть английский.
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