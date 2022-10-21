Данилов: Русский язык должен исчезнуть с нашей территории как элемент враждебной пропаганды

Секретарь СНБО отметил, что русский язык в Украине опасен. Английский и украинский обязательны.

Как отмечает Цензор.НЕТ, это подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности по обороне (СНБО) Алексей Данилов в эфире политического токшоу.

"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения… Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно. Якобы мы должны с ними объясниться, мы должны что-то понять. Смотрите, нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке", - подчеркнул Данилов.

Также секретарь СНБО рассказал, что на совещании у президента Зеленского было принято решение перехода государственного телеканала FreeДом с русского языка на английский.

"Решение было принято, что начинать нужно с языка международного общения – английского. И остальные языки (французский, немецкий, арабские языки, – ред.) будут прилагаться. Этот вопрос сегодня в кабинете у президента проговаривался на совещании", – рассказал Данилов.

Отметим, что Алексей Данилов еще в 2020 году высказал позицию, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский язык. Второй язык, который должен изучаться с детского сада, должен быть английский.