  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Данилов: Русский язык должен исчезнуть с нашей территории как элемент враждебной пропаганды
В тренде

Данилов: Русский язык должен исчезнуть с нашей территории как элемент враждебной пропаганды

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Интересно, что с русского на английский перейдёт и телеканал FreeДом

Данилов: Русский язык должен исчезнуть с нашей территории как элемент враждебной пропаганды

Фото: Getty Images

Новина українською

Секретарь СНБО отметил, что русский язык в Украине опасен. Английский и украинский обязательны.

Как отмечает Цензор.НЕТ, это подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности по обороне (СНБО) Алексей Данилов в эфире политического токшоу.

"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения… Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно. Якобы мы должны с ними объясниться, мы должны что-то понять. Смотрите, нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке", - подчеркнул Данилов.

Читайте также"рф с каждым днем становится все слабее". Данилов – о количестве точных ракет, оставшихся у оккупантов

Также секретарь СНБО рассказал, что на совещании у президента Зеленского было принято решение перехода государственного телеканала FreeДом с русского языка на английский.

"Решение было принято, что начинать нужно с языка международного общения – английского. И остальные языки (французский, немецкий, арабские языки, – ред.) будут прилагаться. Этот вопрос сегодня в кабинете у президента проговаривался на совещании", – рассказал Данилов.

Отметим, что Алексей Данилов еще в 2020 году высказал позицию, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский язык. Второй язык, который должен изучаться с детского сада, должен быть английский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Алексей Данилов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
21.10.2022 в 18:44
Гадаю, Данілов має на увазі, що в інформаційній сфері російської мови не повинно бути і тоді це правильно. В Україні справді велика кількість російськомовного населення і Україну боронять як україномовні так і російськомовні патріоти. Російська мова як і інші буде залишатись побутовою, але оскільки ворог використовує мову як інструмент пропаганди (россия везде где русский язык), то цілком логічно позбавити його такої можливості. Переходити у побуті на українську чи ні буде залишатись питанням свідомості російськомовних українців.
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
21.10.2022 в 18:19
Насітєлі язика с рускагаварящєй чєлюстю навіть коли їх вбивають і рівняють з землею їх міста у всьому звинувачують западенцев каториє іх ущємляют і іх вєлікій язик.
Ответить
+1
0
balamyt (Boston)
21.10.2022 в 18:15
Данилов или идиот или работает на Россию...Никакой язык не может быть языком пропаганды...В Украине проживает более 100 национальностей...Понимать и говирить на укр. это дань уважения к собеседнику (если он укр..) Но сделать укр. и анг. единственными языками общения это по меньшей мере дуристика..Русский язык ни в чем не виновать..Я , как и многие в Украине ,родились с русским языком на устах ..и с ним и умру когда нибудь т.к. он для меня родной..ведь я не украинец...и мои дети говорят на русском..Нужно чтобы в России тоже уважали укр. язык и понимали его .(как язык Киевской Руси ) .Вот это должна быть цель Данилова. ..а не запрещать русский язык..
Ответить
0
-2
George_D (Харьков)
21.10.2022 в 17:56
Сама мова не може бути елементом пропаганди. Це уйня. Мова може бути лише інструментом. Елементом пропаганди є ворожі наративи. А вони можуть бути висловлені і поширені будь якою мовою, навіть українською. Хоча я знаю, чому так сказав Данилов - він копає під Арестовича, який як раз здебільшого і користуєтсья "неправильною мовою", а між ними є чималий конфлікт типу "А ти хто такий"??? :)
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
21.10.2022 в 17:37
Підтримую. Але, це не так просто, як здається. Я пишу українською набагато краще, ніж розмовляю. Коли пишеш, є час десь подумати, згадати порібне слово. А коли говорю, то така ху*ня виходить...
Ответить
+2
0
neutral fan (White Church)
21.10.2022 в 18:00
Головне бажання, маю родичів, які переїхали з Росії, а зараз розмовляють української не набагато гірше середньостатистичного носія мови)
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде