Навоевался. В Украине получил ранение мобилизованный заслуженный тренер рф по дзюдо
Попал под мобилизацию и получил ранение на Запорожском направлении
Заслуженный тренер россии по дзюдо, наставник олимпийского чемпиона Арсена Галстяна Игорь Романов, попавший в сентябре под путинскую мобилизацию, получил тяжелые ранения в результате обстрела в пгт Мирное Запорожской области.
Об этом в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" сообщил сам Галстян. "Главное, он жив. Сейчас в госпитале на лечении. Да, он был в СВО (так за поребриком называют войну. — ред.) и ранен осколками", — сказал олимпийский чемпион Лондона-2012.
Более подробную информацию об оккупанте Романове сообщил телеканалу Виталий Винник, директор Краснодарской СШОР № 5 по борьбе, где работает специалист. "Мы с ним находимся на связи: не разговаривали, но переписывались. Ранение тяжелое, осколочное, задеты спина, грудь и шея. Но сейчас уже жизни ничего не угрожает, состояние стабильное. Он более менее в себя пришел, продолжает восстанавливаться. Ранение получил в результате прилета американских HIMARS", — рассказал функционер.
По информации российских СМИ, 47-летнего Романова, подопечный которого Арсен Галстян, кроме "золота" Олимпиады, также стал чемпионом Европы и взял "бронзу" первенства мира, после мобилизации на неделю отправили в учебку. И только перед отбытием на фронт пехотинцу выдали оружие.
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