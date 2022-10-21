Шойгу поговорил с главой Пентагона: обсуждали войне в Украине
С 24-го февраля это второй разговор Шойгу и Остина
pravda.com.ua
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию в Украине, Остин подчеркнул важность поддержания связи.
Об это сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина.
Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине", - говорится в сообщении.
Позже о разговоре также сообщила пресс-служба Пентагона.
"Министр Остин подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, что 13 мая министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала полномасштабного российского вторжения поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. С тех пор о переговорах между ними не сообщалось.
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