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ГУР: Россияне спланировали подрыв дамбы Каховской ГЭС еще в апреле

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На дамбе стоят два Камаза, забитые взрывчаткой

ГУР: Россияне спланировали подрыв дамбы Каховской ГЭС еще в апреле

gur.gov.ua

Новина українською

По данным разведки, оккупанты заранее спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища, которая является гидроузлом Каховской ГЭС, поэтому заминировали ее еще в апреле.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"Подрыв дамбы был спланирован заранее - основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС", - говорится в сообщании.

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Сообщается, что на дамбе установлено 2 военных тентованных "Камаза" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой.

Напомним, что 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.

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В статье: война с россией
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