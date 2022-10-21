ГУР: Россияне спланировали подрыв дамбы Каховской ГЭС еще в апреле
На дамбе стоят два Камаза, забитые взрывчаткой
gur.gov.ua
По данным разведки, оккупанты заранее спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища, которая является гидроузлом Каховской ГЭС, поэтому заминировали ее еще в апреле.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
"Подрыв дамбы был спланирован заранее - основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС", - говорится в сообщании.
Сообщается, что на дамбе установлено 2 военных тентованных "Камаза" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой.
Напомним, что 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.
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