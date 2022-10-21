  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина получила от Германии первую из четырех радиолокационных систем TRML-4D
В тренде

Украина получила от Германии первую из четырех радиолокационных систем TRML-4D

Общие новости
(2 голосов)

Отличное дополнение к системам ПВО IRIS-T

Украина получила от Германии первую из четырех радиолокационных систем TRML-4D

фото из свободных источников

Новина українською

Германия передала Украине первую из четырех обещанных радиолокационных систем TRML-4D. Они необходимы для обнаружения вражеских ракет.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Компания Hensoldt, которая является поставщиком РЛС, планирует передать Украине все четыре системы в рекордно короткие сроки.

Стоит заметить, что TRML-4D может обнаруживать, сопровождать и классифицировать разные типы воздушных целей, в частности большое количество разновидностей крылатых ракет.

Система может сопровождать до полторы тысячи разных целей на расстоянии до 250 километров. При этом максимальная высота обнаружения составляет 30 километров.

Напомним, ранее стало известно, что Германия начала поставки в Украину новейших систем ПВО IRIS-T. ВСУ уже получили одну из четырех обещанных ЗРК.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде