Нефиг шастать. Во время воздушной тревоги украинские зенитчики сбили на Николаевщине российский Су-25
Еще минус один самолет у рашистов
Повітряне командування Південь
Украинские военные сегодня, 21 октября, в Николаевской области сбили российский реактивный штурмовик Су-25.
Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Во время тревоги минус вражеский су-25. Нефиг шастать" - написал Ким.
Чуть позже сбитие самолета подтвердили и в Воздушных силах ВСУ.
Там сообщили, что самолет был сбит около 16:00 в Баштанском районе Николаевской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг".
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