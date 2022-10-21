Нефиг шастать. Во время воздушной тревоги украинские зенитчики сбили на Николаевщине российский Су-25

Украинские военные сегодня, 21 октября, в Николаевской области сбили российский реактивный штурмовик Су-25.

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Во время тревоги минус вражеский су-25. Нефиг шастать" - написал Ким.

Чуть позже сбитие самолета подтвердили и в Воздушных силах ВСУ.

Там сообщили, что самолет был сбит около 16:00 в Баштанском районе Николаевской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг".