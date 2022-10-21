  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Нефиг шастать. Во время воздушной тревоги украинские зенитчики сбили на Николаевщине российский Су-25
В тренде

Нефиг шастать. Во время воздушной тревоги украинские зенитчики сбили на Николаевщине российский Су-25

Общие новости
(2 голосов)

Еще минус один самолет у рашистов

Нефиг шастать. Во время воздушной тревоги украинские зенитчики сбили на Николаевщине российский Су-25

Повітряне командування Південь

Новина українською

Украинские военные сегодня, 21 октября, в Николаевской области сбили российский реактивный штурмовик Су-25.

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Во время тревоги минус вражеский су-25. Нефиг шастать" - написал Ким.

Чуть позже сбитие самолета подтвердили и в Воздушных силах ВСУ.

Там сообщили, что самолет был сбит около 16:00 в Баштанском районе Николаевской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Виталий Ким
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде