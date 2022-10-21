На Белгородщине снова бавовна и большой пожар. Местный губернатор традиционно обвиняет ВСУ

В российском приграничном городке Шебекино (Белгородская область) произошел масштабный пожар.

Слышны звуки взрывов хлопков.

Как сообщает местный губернатор Гладков, на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным есть одна пострадавшая.

Ранее в сети писали, что снаряд прилетел в местный лакокрасочный завод.

Интересно, что же там взрывается, на лакокрасочном заводе?