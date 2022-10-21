На Белгородщине снова бавовна и большой пожар. Местный губернатор традиционно обвиняет ВСУ
Местные власти говорят, что горит лакокрасочный завод
фото из соцсетей
В российском приграничном городке Шебекино (Белгородская область) произошел масштабный пожар.
Слышны звуки
взрывов хлопков.
Как сообщает местный губернатор Гладков, на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным есть одна пострадавшая.
Ранее в сети писали, что снаряд прилетел в местный лакокрасочный завод.
Интересно, что же там взрывается, на лакокрасочном заводе?
Напомним, что не так давно в том же Шебекино
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