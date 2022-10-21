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На Белгородщине снова бавовна и большой пожар. Местный губернатор традиционно обвиняет ВСУ

Общие новости
(2 голосов)

Местные власти говорят, что горит лакокрасочный завод

На Белгородщине снова бавовна и большой пожар. Местный губернатор традиционно обвиняет ВСУ

фото из соцсетей

Новина українською

В российском приграничном городке Шебекино (Белгородская область) произошел масштабный пожар.

Слышны звуки взрывов хлопков.

Как сообщает местный губернатор Гладков, на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным есть одна пострадавшая.

Ранее в сети писали, что снаряд прилетел в местный лакокрасочный завод.

Интересно, что же там взрывается, на лакокрасочном заводе?

Напомним, что не так давно в том же Шебекино был масштабный пожар на электроподстанции, из-за чегов области были перебои с электроэнергий. Все тот же местный губернатор традиционно обвинял ВСУ в обстрелах.

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В статье: война с россией
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