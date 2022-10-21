Через мобильное приложение украинцы могут помочь зенитчикам сбивать вражеские дроны и ракеты

В Украине создали приложение для мобильных телефонов, которое поможет подразделениям ПВО дополнить радиолокационную информацию о воздушной цели для дальнейшего ее уничтожения.

"Андроид-версия приложения "еПВО" уже доступна на Плей Маркете. Теперь каждый гражданин Украины может присоединиться к противоракетной и противовоздушной обороне нашего неба", – сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВС Украины.

Для этого необходимо установить приложение "еПВО" на свой смартфон, за несколько секунд пройти авторизацию с помощью "Дії", нажать "Тест", чтобы убедиться, что все работает, и быть готовыми известить зенитчиков об увиденной угрозе.

Как работает приложение. Вы увидели воздушную цель, например, крылатую ракету или дрон-камикадзе, нужно открыть "еПВО" на смартфоне, выбрать тип воздушной цели, направить смартфон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку. Специалисты ПВО увидят отметку на карте, она дополнит радиолокационную информацию и летучая смерть будет сбита. В настоящее время приложение еПВО доступно для платформы Android. Также разработчики занимаются созданием версии для iOS. Ее появление ожидается через несколько недель.