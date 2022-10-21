Попытки атак россиян на Донбассе, коллаборанты бегут из Берислава - сводка Генштаба за 21 октября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 22 октября.

Идут двести сороковые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаровка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районам около 8 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.

На Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Полесском направлениях враг задействовал минометы и ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка на Сумщине.

В то же время, в Пинском и Столинском районах республики Беларусь, белорусскими спецслужбами ужесточаются режимно-административные мероприятия. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

В военных комиссариатах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, отмечается готовность к вызову.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Стрелка, Двухлетняя и Чугуновка;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищиевка и Опросное;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Большая Новоселка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Нововоскресенское, Мирное, Давидов Брид и Новогреднево.

По имеющейся информации, в Бериславе Херсонской области, с 19 октября этого года, прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами вместе с семьями и имуществом.

На временно оккупированной территории Луганской области противник принимает меры по улучшению телерадиовещания.

Подтверждено огневое поражение Силами обороны Украины, 19 октября этого года, понтонной переправы под Антоновским мостом Херсонской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.