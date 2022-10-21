Попытки атак россиян на Донбассе, коллаборанты бегут из Берислава - сводка Генштаба за 21 октября
Сводка Генштаба по положению на фронтах за 21 октября
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 22 октября.
Идут двести сороковые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаровка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.
Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Удары авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районам около 8 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.
На Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Полесском направлениях враг задействовал минометы и ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка на Сумщине.
В то же время, в Пинском и Столинском районах республики Беларусь, белорусскими спецслужбами ужесточаются режимно-административные мероприятия. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.
В военных комиссариатах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, отмечается готовность к вызову.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Слобожанском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Стрелка, Двухлетняя и Чугуновка;
на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищиевка и Опросное;
на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Большая Новоселка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.
На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Нововоскресенское, Мирное, Давидов Брид и Новогреднево.
По имеющейся информации, в Бериславе Херсонской области, с 19 октября этого года, прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами вместе с семьями и имуществом.
На временно оккупированной территории Луганской области противник принимает меры по улучшению телерадиовещания.
Подтверждено огневое поражение Силами обороны Украины, 19 октября этого года,
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.
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