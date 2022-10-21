Внучатый племянник бывшего президента США воевал как солдат ВСУ в Интернациональном легионе

Конор Кеннеди, внучатый племянник президента Джона Фитцджеральда Кеннеди, был солдатом в "Интернациональном Легионе". Свою фамилию американцу удалось держать в тайне.

По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, командир высоко оценивал навыки Кеннеди, называл его настоящим воином. Конор хотел оставаться в "Легионе" и дальше, но семья настаивала на том, чтобы он вернулся в Штаты. Сам Кеннеди отметил:

"Я знаю, что эта история будет опубликована, поэтому я хочу рассказать ее первым, чтобы сделать это как можно лучше и побуждать других к действию. Как и многие люди, я был глубоко тронут тем, что я видел в Украине за последний год. Я хотел помочь. Когда я услышал об Украинском интернациональном легионе, я знал, что поеду, и на следующий день пошел в посольство записываться".

"Я не хотел, чтобы ко мне там относились иначе. У меня не было предыдущего военного опыта, и я не был хорошим стрелком, но мог носить тяжелые вещи и быстро учился. Я тоже был готов там умереть. Поэтому вскоре меня отправили на северо-восточный фронт".

"Это страшно. Но жизнь проста, и вознаграждение за смелость и добрые дела существенны. Мои тамошние друзья знают, почему я должен был вернуться домой. Я всегда буду в долгу перед ними за их пример. Я знаю, что мне повезло, что я вернулся. Но я бы был готов снова взять на себя все риски, которые мы брали на себя".