СМИ: В Украине ликвидировано 10 иранских инструкторов по дронам
Процесс пошел
Getty Images/Global Images Ukraine
В Украине уже погибли 10 иранских инструкторов, консультировавших российских военных по запуску дронов. Об этом сообщает со ссылкой на источники в Украине The Jerusalem Post.
Издание сообщило со ссылкой на официальное лицо из Украины, что 10 иранцев, обучавших российских оккупантов обращению с дронами, были уничтожены Силами обороны Украины.
Издание цитирует сообщение Украинского национального центра сопротивления, что россияне доставили иранских инструкторов на территорию временно оккупированных Херсонской области и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136 и обучения российских оккупантов обращению с ними. Отмечалось, что инструкторы "непосредственно отслеживают запуски беспилотников по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе".
Издание также отмечает, что Израиль может быть заинтересован в передаче Украине средств по борьбе с иранскими дронами-камикадзе для испытания средств обороны в реальных боевых условиях.
Отметим, что 20 октября Белый дом подтвердил данные о размещении во временно оккупированном Крыму иранских инструкторов для помощи военным РФ с беспилотниками
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