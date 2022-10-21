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Павелко: Героизм ВСУ и всего украинского народа вызывают восхищение Европы и всего мира

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Президент УАФ говорит, что постоянно слышит слова поддержки от западных партнеров

Павелко: Героизм ВСУ и всего украинского народа вызывают восхищение Европы и всего мира

uaf.ua

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что Украину поддерживают в европейских футбольных организациях.

"Приятно, что и от коллег по комитетам, и в процессе работы над заявкой на проведение ЧМ-2030, постоянно слышу слова поддержки от представителей многих национальных ассоциаций.

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Героизм Вооруженных сил Украины и всего украинского народа, активность футбольного сообщества нашего государства с начала полномасштабной войны вызывают восхищение Европы и всего мира.

И это способствует объединению всех наших союзников вокруг победы Украины. Что в свою очередь вдохновляет еще более активную работу и в Украине, и на международной арене", — сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко война с россией УАФ
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Источник:
УАФ

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