Павелко: Героизм ВСУ и всего украинского народа вызывают восхищение Европы и всего мира

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что Украину поддерживают в европейских футбольных организациях.

"Приятно, что и от коллег по комитетам, и в процессе работы над заявкой на проведение ЧМ-2030, постоянно слышу слова поддержки от представителей многих национальных ассоциаций.

Героизм Вооруженных сил Украины и всего украинского народа, активность футбольного сообщества нашего государства с начала полномасштабной войны вызывают восхищение Европы и всего мира.

И это способствует объединению всех наших союзников вокруг победы Украины. Что в свою очередь вдохновляет еще более активную работу и в Украине, и на международной арене", — сказал Павелко.