Джедаи – с нами. Звезда Звездных войн Марк Хэмилл помог собрать полтысячи дронов для ВСУ

Актер Марк Хэмилл, наиболее известный по роли Люка Скайуокера в оригинальной трилогии киновселенной "Звездных войн", сообщил, что Украина в скором времени получит 500 дронов на нужды армии. Об этом он рассказал во время интервью Bloomberg Radio.

"Люк" ранее присоединился к инициативе UNITED24 и стал послом проекта "Армия дронов", в рамках которого ему совместно с неравнодушными удалось собрать полтысячи беспилотников.

"Все очень просто: Украине нужны дроны. Они определяют ход войны, защищают земли и людей, мониторят границы и глаза в небе. Я был шокирован, когда мне сообщили последние данные о сборе. Мне сказали, с тех пор, когда я начал, мы получили больше как 500 дронов".