Джедаи – с нами. Звезда Звездных войн Марк Хэмилл помог собрать полтысячи дронов для ВСУ
May the Force be with us
Getty Images / Global Images Ukraine
Актер Марк Хэмилл, наиболее известный по роли Люка Скайуокера в оригинальной трилогии киновселенной "Звездных войн", сообщил, что Украина в скором времени получит 500 дронов на нужды армии. Об этом он рассказал во время интервью Bloomberg Radio.
"Люк" ранее присоединился к инициативе UNITED24 и стал послом проекта "Армия дронов", в рамках которого ему совместно с неравнодушными удалось собрать полтысячи беспилотников.
"Все очень просто: Украине нужны дроны. Они определяют ход войны, защищают земли и людей, мониторят границы и глаза в небе. Я был шокирован, когда мне сообщили последние данные о сборе. Мне сказали, с тех пор, когда я начал, мы получили больше как 500 дронов".
Популярное сейчас
- На россии заявили о ликвидации кремлевского пропагандиста украинской армией
- Бразилец Шахтера не хочет возвращаться в донецкий клуб из аренды
- Стали ближе к победе на сотню оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 20 октября
- Россияне нанесли ракетный удар по Винничине, попадание в объект критической инфраструктуры
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО