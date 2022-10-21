За выдающуюся карьеру и преданность Украине и миру. Шевченко получил награду Golden Boy Career
Tuttosport отметил заслуги украинцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко получил награду Golden Boy Career от Tuttosport.
Издание отмечает, что Шева получил признание за свою выдающуюся карьеру, а также ежедневную преданность Украине и миру.
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Напомним, что Шевченко является амбассадором платформы United24, которая создана для перевода денег на помощь украинским защитникам, мирным жителям и на восстановление страны.
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Источник:Tuttosport
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