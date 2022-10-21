  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. За выдающуюся карьеру и преданность Украине и миру. Шевченко получил награду Golden Boy Career
В тренде

За выдающуюся карьеру и преданность Украине и миру. Шевченко получил награду Golden Boy Career

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Tuttosport отметил заслуги украинцев

За выдающуюся карьеру и преданность Украине и миру. Шевченко получил награду Golden Boy Career

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко получил награду Golden Boy Career от Tuttosport.

Издание отмечает, что Шева получил признание за свою выдающуюся карьеру, а также ежедневную преданность Украине и миру.

Читайте такжеШевченко - на церемонии вручения Золотого мяча: Очень важно помнить, что война в Украине продолжается

Напомним, что Шевченко является амбассадором платформы United24, которая создана для перевода денег на помощь украинским защитникам, мирным жителям и на восстановление страны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tuttosport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде