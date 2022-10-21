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Данилов: В Украине нет проблем с мобилизацией

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Мобилизация идет по плану

Данилов: В Украине нет проблем с мобилизацией

Офис президента

Новина українською

В Украине нет проблем с мобилизацией военнообязанных.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Данилов проинформировал, что "мобилизация идет по плану", и сейчас идет ее третья волна.

Комментируя вероятную потребность увеличить количество мобилизованных, секретарь СНБО уточнил, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

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"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", - заверил Данилов.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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