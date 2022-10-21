Данилов: В Украине нет проблем с мобилизацией
Мобилизация идет по плану
Офис президента
В Украине нет проблем с мобилизацией военнообязанных.
Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов проинформировал, что "мобилизация идет по плану", и сейчас идет ее третья волна.
Комментируя вероятную потребность увеличить количество мобилизованных, секретарь СНБО уточнил, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.
"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", - заверил Данилов.
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