Данилов: В Украине нет проблем с мобилизацией

В Украине нет проблем с мобилизацией военнообязанных.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Данилов проинформировал, что "мобилизация идет по плану", и сейчас идет ее третья волна.

Комментируя вероятную потребность увеличить количество мобилизованных, секретарь СНБО уточнил, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", - заверил Данилов.