Зеленский рассказал, что именно обсуждалось на новом заседании Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам вечером 21 октября:

"Провел сегодня новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основные пункты повестки дня вполне очевидны. Это защита нашего неба от вражеских ракет и дронов, защита объектов инфраструктуры, поражение позиций оккупантов, продвижение наших сил и все необходимое для обеспечения армии. Докладывали военные, разведка, министры. На востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия. Наши Вооруженные Силы сохраняют инициативу".

"Хочу отметить бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского за умелые и продуманные действия по уничтожению врага".

"Спасибо и воинам 60-й отдельной пехотной бригады, подразделения которой демонстрируют хорошие результаты на Херсонщине. Только с начала октября бойцы "затрофеили" более 30 единиц российской бронетехники, тысячу снарядов для танков и три пушки "Гиацинт". Все это оружие поможет оружие нашей земли. Слава Украине!"