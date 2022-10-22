  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина требует направить международную миссию на Каховскую ГЭС
В тренде

Украина требует направить международную миссию на Каховскую ГЭС

Общие новости
(1 голосов)

Сообщений о возможном подрыве плотины ГЭС приходит все больше

Украина требует направить международную миссию на Каховскую ГЭС

gur.gov.ua

Новина українською

На фоне сообщений о возможной подготовке российского теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) украинская сторона требует направить на объект международную миссию наблюдателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Президент Владимир Зеленский сообщил, что мы наблюдаем подготовку российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонской области. Речь идет о том, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС", - отметил он.

По его словам, такой теракт может вызвать тысячи жертв и затопить десятки населенных пунктов.

"Поэтому мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", - добавил Шмыгаль.

Напомним, по данным украинской разведки, россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, а сейчас устанавливают взрывчатку на опорах и шлюзах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Денис Шмыгаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде