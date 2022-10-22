Украина требует направить международную миссию на Каховскую ГЭС
Сообщений о возможном подрыве плотины ГЭС приходит все больше
gur.gov.ua
На фоне сообщений о возможной подготовке российского теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) украинская сторона требует направить на объект международную миссию наблюдателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.
"Президент Владимир Зеленский сообщил, что мы наблюдаем подготовку российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонской области. Речь идет о том, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС", - отметил он.
По его словам, такой теракт может вызвать тысячи жертв и затопить десятки населенных пунктов.
"Поэтому мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", - добавил Шмыгаль.
Напомним, по данным украинской разведки, россияне
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