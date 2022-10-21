Лукашенко нафантазировал запрос от СБУ. В Украине опровергли

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко сегодня заявил о том, что Служба безопасности Украины якобы "запросила встречу с белорусскими коллегами". Его заявление уже опровергли в Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ не комментирует чушь и очередные фантазии человека, называющего себя президентом Беларуси", - подчеркнул он.

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Отметим, по словам Лукашенко, запрос от СБУ якобы поступил на днях.

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - заявил он журналистам.

Затем он добавил, что "главные темы обсуждаются вне публичной плоскости".

Напомним, ранее Лукашенко в очередной раз заявил о том, что якобы не хочет воевать. По его словам, Беларуси война не нужна, а белорусы должны "заниматься своими делами", чтобы ее не допустить.