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Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменян, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине

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Предсказуемый конец

Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменян, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине

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Новина українською

Журналист и блогер Денис Казанский обнародовал историю жизни российского ефрейтора Натана Касаткина, со второй попытки погибшего в Украине.

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Об этом журналист написал в телеграмме.

Он отметил: "Российский военный Натан Касаткин, попавший в плен в первые дни войны (фигурировал на известном видео, где называл Путина ху@лом), затем был освобожден по обмену, но почему-то решил снова вернуться в Украину.

Конец оказался немного предсказуем".

Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменян, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине - изображение 1
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В статье: война с россией
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