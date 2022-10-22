Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменян, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине
Предсказуемый конец
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Журналист и блогер Денис Казанский обнародовал историю жизни российского ефрейтора Натана Касаткина, со второй попытки погибшего в Украине.
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Об этом журналист написал в телеграмме.
Он отметил: "Российский военный Натан Касаткин, попавший в плен в первые дни войны (фигурировал на известном видео, где называл Путина ху@лом), затем был освобожден по обмену, но почему-то решил снова вернуться в Украину.
Конец оказался немного предсказуем".
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