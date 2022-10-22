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Моуриньо заинтересовался Мудриком, Рибери завершил карьеру. Главные новости за 21 октября

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Лауреат Golden Boy 2022, потенциальный трансфер Довбика, а также легкие победы грандов из Италии и Франции - дайджест главных новостей за пятницу

Моуриньо заинтересовался Мудриком, Рибери завершил карьеру. Главные новости за 21 октября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 21-е октября.

Михаил Мудрик попал в сферу интересов "Ромы"

Михаил Мудрик заинтересовал очередной топ-клуб. По данным Fichejes, лидер "Шахтера" попал в сферу интересов "Ромы". Источник передает, что игрой украинца заинтересовался лично Жозе Моуриньо. Отметим, что также Fichejes информирует, что римляне летом могут выложить порядка 30 миллионов за вингера, в то время, как по последним данным, "Шахтер" хочет получить порядка 65. В этом сезоне Мудрик забил пять голов и отдал семь голевых передач в десяти встречах.

Франк Рибери завершил игровую карьеру

39-летний Франк Рибери повесил бутсы на гвоздь. О решении уже экс-игрока завершить карьеру стало известно в пятницу, после того как он сообщил об этом в своих социальных сетях. Последний сезон легендарный француз провел в "Салернитане", с которой у него был действующий контракт до конца нынешнего сезона, однако он был разорван досрочно. Наибольшую известность Рибери получил играя за "Баварию" (425 матчей, 124 гола, 182 голевые передачи) и за сборную Франции (81 матч, 16 голов). Во время игровой карьеры Франк завоевал 22 трофея, а в 2013-м году занял третье место в голосовании за Золотой мяч, уступив лишь Роналду и Месси.

Стал известен обладатель награды Golden Boy 2022

Мир футбола продолжает раздавать индивидуальные награды. В понедельник свой заслуженный Золотой мяч получил Карим Бензема, а в пятницу стал известен лучший молодой футболист планеты. Престижную награду Golden Boy получил испанский вундеркинд Гави, защищающий цвета "Барселоны". В финальном забеге он опередил Камавинга, Беллингема и Мусиалу. Интересно, что год назад аналогичный приз так же достался футболисту "Барселоны" - Педри. Что касается 19-летнего Гави, то в новом сезоне он стал твердым игроком основы каталонцев. На его счету 19 поединков и одна голевая передача.

Артем Довбик может покинуть "Днепр-1" зимой

Не только Михаил Мудрик может пойти на повышение. По данным европейских СМИ, зимой может случиться долгожданный трансфер Артема Довбика в Европу. Corriere dello Sport уверяет, что "Днепр-1" пообещал форварду отпустить его зимой, если клуб получит конкретное предложение. Сообщается, что на него есть претенденты из Италии. Помимо этого, зимнюю охоту на украинца также будет вести "Трабзонспор", о чем передает Haberin Takası. Контракт Довбика с "Днепром-1" истекает зимой 2023-го года.

"Ювентус" и "ПСЖ" синхронно побеждают

Учитывая, что уже во вторник стартует тур Лиги Чемпионов, некоторые гранды свои матчи регулярного чемпионата провели заранее. Туринский "Ювентус" в 11-м туре Серии А показал, что находится на пути к выздоровлению. Коллектив Аллегри добыл вторую победу кряду, без особого труда разгромив "Эмполи". Итоговый счет - 4:0. Также без особых трудностей во Франции победил "ПСЖ". Неймар пропустил игру из-за дисквалификации, однако в вечер пятницы хватило подвигов Мбаппе и Месси. Француз дважды забил и ассистировал, аргентинец - дважды ассистировал и забил. Итого - 3:0 и плюс очередные три бала.

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