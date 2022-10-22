ВСУ уничтожили российского подполковника, начальника разведки десантной бригады

В российских СМИ сообщили, что 20 октября в Новосибирске был похоронен подполковник армии рф Евгений Лоскутов.

Указывается, что он был начальником разведки 11 отдельной десантно-штурмовой бригады. При каких обстоятельствах Лоскутов был демобилизован, неизвестно.

Также, как указывают отдельные исследователи, на фото подполковника заметны награды за нападение на Сирию.

Заметим, что эта российская 11-я бригада регулярно теряет офицеров. В июле сообщалось, что в Украине был убит заместитель командира подполковника Александр Смирнов, а еще ранее заместитель начальника штаба этой одшбр Павел Кисляков.