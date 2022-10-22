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ВСУ уничтожили российского подполковника, начальника разведки десантной бригады

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Уже и похоронили

ВСУ уничтожили российского подполковника, начальника разведки десантной бригады

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В российских СМИ сообщили, что 20 октября в Новосибирске был похоронен подполковник армии рф Евгений Лоскутов.

Указывается, что он был начальником разведки 11 отдельной десантно-штурмовой бригады. При каких обстоятельствах Лоскутов был демобилизован, неизвестно.

Также, как указывают отдельные исследователи, на фото подполковника заметны награды за нападение на Сирию.

Заметим, что эта российская 11-я бригада регулярно теряет офицеров. В июле сообщалось, что в Украине был убит заместитель командира подполковника Александр Смирнов, а еще ранее заместитель начальника штаба этой одшбр Павел Кисляков.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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