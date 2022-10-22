Белорусы испытывают этнические притеснения со стороны россиян во время учений на границе с Украиной – Генштаб
Из-за этого возникают конфликты
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Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию об обстановке на границе с Беларусью:
“На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск российской федерации и республики беларусь. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве республики беларусь.
По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются нередкие случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам”, - говорится в заявлении Генштаба.
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