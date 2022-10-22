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Белорусы испытывают этнические притеснения со стороны россиян во время учений на границе с Украиной – Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

Из-за этого возникают конфликты

Белорусы испытывают этнические притеснения со стороны россиян во время учений на границе с Украиной – Генштаб

фото из свободных источников

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию об обстановке на границе с Беларусью:

“На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск российской федерации и республики беларусь. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве республики беларусь.

По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются нередкие случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам”, - говорится в заявлении Генштаба.

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В статье: Генштаб ЗСУ
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Комментарии (3)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
22.10.2022 в 08:47
Куда смотрит ООН?
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
22.10.2022 в 08:55
Для реакції ООН у даному випадку потрібне звернення Білорусі, якого відповідно не буде. Більше того, у самій Білорусі за білоруську ж мову адмінарешт дають. Інформацію отримав від білоруса з Мінська.
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
22.10.2022 в 08:58
Для реакции ООН никакаих обращений не нужно, они должны сами реагировать на все противозаконные действия по ущемлению прав человека в любой точке мира, хоть в Африке, хоть в Австралии и т.п.
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