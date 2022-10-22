ISW: Россияне хотят подорвать Каховскую ГЭС, чтобы обвинить в этом Украину
Оккупанты собираются создать техногенную катастрофу
gur.gov.ua
Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что российские оккупанты попытаются взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции и обвинить в подрыве Украину.
Уже начался вывод русских войск из западной части Херсонской области. Они, вероятно, намерены продолжить вывод в течение следующих нескольких недель, но могут столкнуться с трудностями при выводе войск, если украинские войска решат атаковать.
Российские официальные лица остаются сдержанными относительно того, отдал ли президент россии владимир путин приказ о выводе войск из Херсона, и, вероятно, продолжают готовить информационное пространство к коллапсу.
Российские войска, вероятно, попытаются взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой уход и не позволить украинским войскам преследовать себя в глубь Херсонской области.
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