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ISW: Россияне хотят подорвать Каховскую ГЭС, чтобы обвинить в этом Украину

Общие новости
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Оккупанты собираются создать техногенную катастрофу

ISW: Россияне хотят подорвать Каховскую ГЭС, чтобы обвинить в этом Украину

gur.gov.ua

Новина українською

Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что российские оккупанты попытаются взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции и обвинить в подрыве Украину.

Уже начался вывод русских войск из западной части Херсонской области. Они, вероятно, намерены продолжить вывод в течение следующих нескольких недель, но могут столкнуться с трудностями при выводе войск, если украинские войска решат атаковать.

Российские официальные лица остаются сдержанными относительно того, отдал ли президент россии владимир путин приказ о выводе войск из Херсона, и, вероятно, продолжают готовить информационное пространство к коллапсу.

Российские войска, вероятно, попытаются взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой уход и не позволить украинским войскам преследовать себя в глубь Херсонской области.

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В статье: война с россией ISW
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Источник:
ISW

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