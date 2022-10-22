Масштабная воздушная тревога. Часть страны снова осталась без света
Россияне обстреливают энергетическую инфраструктуру
alerts.in.ua
Сегодня около 7:30 на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Очевидцы сообщают, что слышали взрывы в Ровенской, Киевской, Одесской, Черниговской, Кировоградской, Волынской и Хмельницкой областях.
По предварительной информации, россияне снова обстреливают энергетическую инфраструктуру страны. На данный момент известно, что есть проблемы с энергоснабжением на Ровенщине и Хмельнитчине.
В то же время глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, а также силы противовоздушной обороны Одесщины сообщают, что в регионах работает ПВО.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шоу двух звезд. Аяччо - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
- Решко: Удивляюсь, почему Луческу сам не подает в отставку
- Бензема опубликовал фото с Золотым мячом, в ответ на критику Ротена
- Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменян, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
Новости по теме
- 00:41 Украинские Украина требует направить международную миссию на Каховскую ГЭС
- 00:24 Украинские Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменян, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине
- 23:15 Украинские Лукашенко нафантазировал запрос от СБУ. В Украине опровергли
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн