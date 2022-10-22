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Масштабная воздушная тревога. Часть страны снова осталась без света

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Россияне обстреливают энергетическую инфраструктуру

Масштабная воздушная тревога. Часть страны снова осталась без света

alerts.in.ua

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Сегодня около 7:30 на всей территории страны была объявлена ​​воздушная тревога. Очевидцы сообщают, что слышали взрывы в Ровенской, Киевской, Одесской, Черниговской, Кировоградской, Волынской и Хмельницкой областях.

По предварительной информации, россияне снова обстреливают энергетическую инфраструктуру страны. На данный момент известно, что есть проблемы с энергоснабжением на Ровенщине и Хмельнитчине.

В то же время глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, а также силы противовоздушной обороны Одесщины сообщают, что в регионах работает ПВО.

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В статье: война с россией
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