Над Черновицкой областью самолет ВСУ сбил российскую ракету - ВИДЕО

Утром субботы, 22 октября, россияне снова нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Уже сообщается о «прилетах» в нескольких западных областях.

В то же время активно работает противовоздушная оборона. В частности, появилось видео, как самолет ВСУ сбивает российскую ракету.

Погодя глава Черновицкой ОВА Руслан Запарнюк заявил, что эпизод произошел над Днестровским районом области. Ракета упала в озеро. Повреждений объектов и домов граждан нет.