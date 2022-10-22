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Над Черновицкой областью самолет ВСУ сбил российскую ракету - ВИДЕО

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Украинская ПВО отражает очередную ракетную атаку

Над Черновицкой областью самолет ВСУ сбил российскую ракету - ВИДЕО

Новина українською

Утром субботы, 22 октября, россияне снова нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Уже сообщается о «прилетах» в нескольких западных областях.

В то же время активно работает противовоздушная оборона. В частности, появилось видео, как самолет ВСУ сбивает российскую ракету.

Погодя глава Черновицкой ОВА Руслан Запарнюк заявил, что эпизод произошел над Днестровским районом области. Ракета упала в озеро. Повреждений объектов и домов граждан нет.

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В статье: война с россией
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