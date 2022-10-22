В результате атаки россиян Хмельницкий остался без света. Скоро отключат и воду

Утром 22 октября россияне снова провели ракетную атаку по инфраструктуре и гражданским объектам Украины. Одно из попаданий пришлось на Хмельнитчину, что повлекло за собой отключение электроэнергии в областном центре:

“Хмельничане, город без света. Просим сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет”, - говорится в официальном заявлении Хмельницкого городского совета.

Напомним, что не нужно пренебрегать правилами поведения во время воздушной тревоги. Больше информации о повреждениях власти предоставит впоследствии.