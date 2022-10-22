В результате атаки россиян Хмельницкий остался без света. Скоро отключат и воду
Ракета все-таки долетела
Getty Images/Global Images Ukraine
Утром 22 октября россияне снова провели ракетную атаку по инфраструктуре и гражданским объектам Украины. Одно из попаданий пришлось на Хмельнитчину, что повлекло за собой отключение электроэнергии в областном центре:
“Хмельничане, город без света. Просим сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет”, - говорится в официальном заявлении Хмельницкого городского совета.
Напомним, что не нужно пренебрегать правилами поведения во время воздушной тревоги. Больше информации о повреждениях власти предоставит впоследствии.
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