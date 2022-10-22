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В результате атаки россиян Хмельницкий остался без света. Скоро отключат и воду

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Ракета все-таки долетела

В результате атаки россиян Хмельницкий остался без света. Скоро отключат и воду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Утром 22 октября россияне снова провели ракетную атаку по инфраструктуре и гражданским объектам Украины. Одно из попаданий пришлось на Хмельнитчину, что повлекло за собой отключение электроэнергии в областном центре:

“Хмельничане, город без света. Просим сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет”, - говорится в официальном заявлении Хмельницкого городского совета.

Напомним, что не нужно пренебрегать правилами поведения во время воздушной тревоги. Больше информации о повреждениях власти предоставит впоследствии.

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В статье: война с россией
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