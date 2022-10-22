За сутки ВСУ ликвидировали более 300 россиян, а также 53 единицы техники – Генштаб
Есть и один самолет
Генеральный штаб ВСУ подытожил потери оккупантов за минувшие сутки войны против Украины.
Россияне за пятницу потеряли 320 солдат и 53 единицы техники. В частности, был сбит один самолет и 16 БПЛА.
Не сообщается, на каких именно направлениях захватчики понесли наибольшие потери
В целом с 24 февраля потери россиян выглядят следующим образом:
- личного состава – около 67070 (+320) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2579 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 5266 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 1653 (+5) ед;
- РСЗО – 373 (+1) ед;
- средств ПВО ‒ 189 (+0) ед;
- самолетов – 270 (+1) ед;
- вертолетов – 243 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1341 (+16);
- крылатых ракет – 329 (+0);
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 4021 (+15) ед;
- специальной техники – 148 (+1).
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