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За сутки ВСУ ликвидировали более 300 россиян, а также 53 единицы техники – Генштаб

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Есть и один самолет

За сутки ВСУ ликвидировали более 300 россиян, а также 53 единицы техники – Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ подытожил потери оккупантов за минувшие сутки войны против Украины.

Россияне за пятницу потеряли 320 солдат и 53 единицы техники. В частности, был сбит один самолет и 16 БПЛА.

Не сообщается, на каких именно направлениях захватчики понесли наибольшие потери

В целом с 24 февраля потери россиян выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 67070 (+320) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2579 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин – 5266 (+8) ед;
  • артиллерийских систем – 1653 (+5) ед;
  • РСЗО – 373 (+1) ед;
  • средств ПВО ‒ 189 (+0) ед;
  • самолетов – 270 (+1) ед;
  • вертолетов – 243 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1341 (+16);
  • крылатых ракет – 329 (+0);
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4021 (+15) ед;
  • специальной техники – 148 (+1).
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В статье: война с россией
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