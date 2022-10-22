За сутки ВСУ ликвидировали более 300 россиян, а также 53 единицы техники – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ подытожил потери оккупантов за минувшие сутки войны против Украины.

Россияне за пятницу потеряли 320 солдат и 53 единицы техники. В частности, был сбит один самолет и 16 БПЛА.

Не сообщается, на каких именно направлениях захватчики понесли наибольшие потери

В целом с 24 февраля потери россиян выглядят следующим образом: