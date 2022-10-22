Укрэнерго сообщает о временном отключении электроэнергии в нескольких областях
Система не справляется с нагрузкой из-за российских обстрелов
Сайт Укренерго
Укрэнерго сообщает о временных отключениях электроэнергии в нескольких областях Украины. Это вызвано массированными обстрелами сегодня утром.
Речь идет о Черниговщине, Житомирщине, Черкасщине, Хмельнитчине, Киевщине и Прикарпатье. Такие меры нужны для того, чтобы стабилизировать нагрузку на энергетическую систему.
Энергетический регулятор может дополнить список отключений, исходя из ситуаций в разных регионах.
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