Часть Луцка без электроэнергии из-за прилета ракет. Также есть попадания и в Ровенской области

Городской голова Луцка в 9:43 сообщил о попадании в инфраструктуру областного центра Волыни:

“Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали со временем”, - говорится в заявлении Полищука.

В то же время глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил о попадании в своем регионе, но дополнительной информации не предоставил.

Отметим, что в это же утро 22 октября в Хмельницком произошла схожая ситуация из-за обстрела россиян. По состоянию на 9:59 воздушная тревога продолжает звучать во всех регионах Украины, кроме Крыма.