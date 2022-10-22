Часть Луцка без электроэнергии из-за прилета ракет. Также есть попадания и в Ровенской области
Нужно запастись водой
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Городской голова Луцка в 9:43 сообщил о попадании в инфраструктуру областного центра Волыни:
“Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды.
На месте работают спасатели. Детали со временем”, - говорится в заявлении Полищука.
В то же время глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил о попадании в своем регионе, но дополнительной информации не предоставил.
Отметим, что в это же утро 22 октября в Хмельницком произошла схожая ситуация из-за обстрела россиян. По состоянию на 9:59 воздушная тревога продолжает звучать во всех регионах Украины, кроме Крыма.
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