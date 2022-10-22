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Нет никаких признаков, что россия готова прекратить войну, - Блинкен

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Американский чиновник имеет пессимистическую информацию

Нет никаких признаков, что россия готова прекратить войну, - Блинкен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии признаков того, что россия готова прекратить свою агрессию в Украине.

"Когда речь идет о дипломатии для прекращения войны, это полностью зависит от того, дойдет ли россия до того места, где она действительно будет заинтересована в прекращении агрессии, которую она начала, и мы не видим никаких доказательств этого на данный момент.

россия удваивает и утрояет свою агрессию, что проявляется в мобилизации сотен тысяч россиян, фиктивных референдумах и незаконной аннексии, бомбардировках гражданской инфраструктуры.

Итак, все указывает на то, что президент путин, далекий от желания заниматься содержательной дипломатией, продолжает действовать в противоположном направлении. Фундаментальная проблема, которую у него есть, заключается в том, что украинский народ не только чрезвычайно мужественен и устойчив, он также очень успешен в том, чтобы не только отразить агрессию, но и вернуть свою землю назад" - заявил госсекретарь США.

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В статье: США война с россией Энтони Блинкен
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