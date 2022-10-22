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Из-за обстрелов в некоторых районах Одесской, Кировоградской и Черкасской областей нет света

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Другим нужно уменьшить потребление электроэнергии

Из-за обстрелов в некоторых районах Одесской, Кировоградской и Черкасской областей нет света

Фото з відкритих джерел/Ілюстрація диму

Новина українською

Россияне продолжают утренний обстрел критической инфраструктуры Украины. В частности, ракеты оккупантов попали и в Одесской области:

“Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области, вследствие чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света. В настоящее время коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей”, - сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Кроме этого стало известно, что в Одесской области в результате ракетных ударов три человека получили ранения.

Также прилеты были и в Кировоградской области. Глава тамошней ОВА Андрей Райкович попросил всех существенно уменьшить использование электроэнергии и находиться в укрытиях:

“Друзья, враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах.

Обращаю ваше внимание, что возможны перебои со снабжением электроэнергией. Выключите из розеток все лишние приборы!

В области уже есть отключение. Отнеситесь с пониманием! И обязательно будьте в укрытиях!”, – написал Райкович.

Также из-за атаки россиян соседней с Черкасской области - Кировоградской - без света осталась Уманщина. Глава тамошней ОВА настойчиво просит экономить электроэнергию:

“Из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области сейчас Уманщина без света.

Обращаюсь к каждому из вас: МАКСИМАЛЬНО ЭКОНОМИМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. Имейте в запасе воду и продукты. Следите за зарядом средств связи.

Не включайте обогреватели – вместо этого теплее одевайтесь.

Ситуация сверхкритическая!

Экономим! Все! Жестко!”, - заявил Игорь Табурец.

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В статье: война с россией Максим Марченко
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