Из-за обстрелов в некоторых районах Одесской, Кировоградской и Черкасской областей нет света

Россияне продолжают утренний обстрел критической инфраструктуры Украины. В частности, ракеты оккупантов попали и в Одесской области:

“Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области, вследствие чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света. В настоящее время коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей”, - сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Кроме этого стало известно, что в Одесской области в результате ракетных ударов три человека получили ранения.

Также прилеты были и в Кировоградской области. Глава тамошней ОВА Андрей Райкович попросил всех существенно уменьшить использование электроэнергии и находиться в укрытиях:

“Друзья, враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах. Обращаю ваше внимание, что возможны перебои со снабжением электроэнергией. Выключите из розеток все лишние приборы! В области уже есть отключение. Отнеситесь с пониманием! И обязательно будьте в укрытиях!”, – написал Райкович.

Также из-за атаки россиян соседней с Черкасской области - Кировоградской - без света осталась Уманщина. Глава тамошней ОВА настойчиво просит экономить электроэнергию: