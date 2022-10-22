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россия достроила баржевую переправу в Херсонской области, - Британская разведка

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Это может помочь оккупантам на правом береге Днепра

россия достроила баржевую переправу в Херсонской области, - Британская разведка

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Россия продолжает искать пути восстановления сообщения через Днепр в Херсонской области после повреждения Антоновского моста. Об этом сообщается в отчете Минобороны Британии.

"Российские войска продолжают укреплять пункты пропуска через реку Днепр, а также завершили строительство баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне. Несмотря на то, что использование тяжелых баржевых мостов почти наверняка входило в планы советской эпохи для операций в Европе, вполне вероятно, что это первый случай, когда российским военным приходится использовать этот тип моста за несколько десятилетий.

Использование гражданских барж, вероятно, даст россии дополнительные материальные и материально-технические преимущества, поскольку она потеряла значительное количество военного мостового оборудования и инженерного персонала во время вторжения.

Если баржевый мост получит повреждения, почти наверняка россия будет пытаться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку их силы и пункты пропуска через реку Днепр испытывают все большее давление в Херсоне", - рассказали в ведомстве.

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В статье: война с россией Херсон
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Источник:
DefenceHQ

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