Кличко заявил, что силы ПВО сбили ракеты, которые летели на Киев во время утреннего обстрела
Во Львове тоже сработала противовоздушная оборона
Фото: Суспільне Одеса / Автор невідомий
Россияне утром 22 октября снова прибегли к массированному обстрелу украинской инфраструктуры, правда, не все их планы были реализованы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО уничтожили сразу несколько ракет, которыми атаковали столицу Украины.
Кроме этого, противовоздушная оборона удачно сработала во Львовской области. Об этом сообщил глава тамошней ОВА Максим Козицкий.
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