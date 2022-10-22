Воздушные силы ВСУ во время утренней тревоги уничтожили 18 ракет россиян

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о своей работе во время утренней серии ракетных атак России по территории Украины.

Напомним, ориентировочно в 7 утра враг осуществил массированный ракетный обстрел территории нашей страны по объектам критической инфраструктуры в разных областях Украины. Войска россии атаковали по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области, а также с кораблей из акватории Черного моря.

В общей сложности было выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555) из Ростовской области, а также выполнено 16 пусков крылатых ракет "Калибр".

В зонах ответственности Воздушных командований "Юг", "Центр" и "Запад" Воздушных Сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожены восемнадцать крылатых ракет врага. Из них 13 ракет Х-101/Х-555 и 5 ракет "Калибр".