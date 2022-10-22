Воздушные силы ВСУ во время утренней тревоги уничтожили 18 ракет россиян
Враг атаковал самолетами стратегической авиации из Ростовской области и кораблями из Черного моря
Фото: armyinform.com.ua / Автор невідомий
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о своей работе во время утренней серии ракетных атак России по территории Украины.
Напомним, ориентировочно в 7 утра враг осуществил массированный ракетный обстрел территории нашей страны
В общей сложности было выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555) из Ростовской области, а также выполнено 16 пусков крылатых ракет "Калибр".
В зонах ответственности Воздушных командований "Юг", "Центр" и "Запад" Воздушных Сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожены восемнадцать крылатых ракет врага. Из них 13 ракет Х-101/Х-555 и 5 ракет "Калибр".
Напомним, что в результате этой атаки россиян отдельные районы и города в Хмельницкой, Волынской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях
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